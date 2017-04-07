Банк «Приморье» поднял процентные ставки по рублёвым вкладам

Банк «Приморье» поднял процентные ставки по рублёвым вкладамБанк «Приморье» вклады процентная ставка условия по вкладам
Вклады Банка «Приморье» в рублях стали выгоднее. Банк поднял процентные ставки по рублёвым вкладам и теперь их можно оформить под 9%* годовых. А при выборе условия начисления процентов с капитализацией (прибавление суммы начисленных процентов к сумме вклада) фактическая ставка по вкладу будет ещё выше.
Так, вкладчикам предлагаются следующие условия по срочным вкладам на текущий период:
|Срочные вклады Банка «Приморье» в рублях
|Доход, в % годовых
|Срок в днях
|Выплата процентов
|Минимальная сумма вклада
|Пополнение
|Снятие без потери процентов
|Открытие через «Мой Б@нк»
|Максимальный
|6,9% - 9,0 %
|31, 91, 181, 385
|В конце срока с капитализацией или ежемесячно на карту или текущий счёт
|не ограничена
|+
|—
|доступно
|Управляемый
|7,5 %
|385
|Ежемесячная
|30 000 (500**) рублей (RUR)
|+
|+
|доступно
|Мультивалютный+
|8,2% и 9,0 %
|181, 385
|В конце срока с капитализацией или ежемесячно на текущий счёт
|100 000 рублей в сумме на все счета в совокупности
|+
|—
|—
Директор департамента розничного бизнеса Банка «Приморье» Елена Зорина сообщила, что:
«Срочный вклад — удобный способ накопить, он защитит сбережения от незапланированных трат, Мы предлагаем нашим вкладчикам не только выгодные условия по депозитам, но и удобный способ управления ими: в интернет-сервис «Мой Б@нк» добавлена возможность конвертации между счетами вклада Мультивалютный+. Теперь обменивать валюту можно, не выходя из дома.»Более подробно о сроках вкладов, процентных ставках, возможностях пополнения и снятия можно узнать на сайте Банка, в офисах и в контакт-центре по телефону 2-407-915
Банк «Приморье» является участником системы страхования вкладов.
Пояснения:
*Ставка действует по вкладам Максимальный и Мультивалютный+
** Льготные условия вклада:
— для физических лиц — женщин, в возрасте 54 лет и 6 месяцев и старше, а также мужчин в возрасте 59 лет и 6 месяцев и старше. Возраст определяется на основании документа удостоверяющего личность;
— для физических лиц, не достигших пенсионного возраста, при предъявлении пенсионного удостоверения, либо справки выданной отделением ПФ РФ о том, что гражданин является получателем пенсии (пенсионером по инвалидности, стажу работы и т. д.);
Для вкладов, оформленных на льготных условиях, возможность оформления через систему «Мой Б@нк» отсутствует.
Источник: Банк "Приморье", 4 апреля 2017 г.
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