Банк «Приморье» поднял процентные ставки по рублёвым вкладам



Вклады Банка «Приморье» в рублях стали выгоднее. Банк поднял процентные ставки по рублёвым вкладам и теперь их можно оформить под 9%* годовых. А при выборе условия начисления процентов с капитализацией (прибавление суммы начисленных процентов к сумме вклада) фактическая ставка по вкладу будет ещё выше.

Так, вкладчикам предлагаются следующие условия по срочным вкладам на текущий период:

Срочные вклады Банка «Приморье» в рубляхДоход, в % годовыхСрок в днях     Выплата процентовМинимальная сумма вкладаПополнениеСнятие без потери процентовОткрытие через «Мой Б@нк»
Максимальный6,9% - 9,0 %31, 91, 181, 385В конце срока с капитализацией или ежемесячно на карту или текущий счётне ограничена+—     доступно
Управляемый7,5 %385Ежемесячная30 000 (500**) рублей (RUR)++доступно
Мультивалютный+8,2% и 9,0 %181, 385В конце срока с капитализацией или ежемесячно на текущий счёт100 000 рублей в сумме на все счета в совокупности+

Директор департамента розничного бизнеса Банка «Приморье» Елена Зорина сообщила, что:
«Срочный вклад — удобный способ накопить, он защитит сбережения от незапланированных трат, Мы предлагаем нашим вкладчикам не только выгодные условия по депозитам, но и удобный способ управления ими: в интернет-сервис «Мой Б@нк» добавлена возможность конвертации между счетами вклада Мультивалютный+. Теперь обменивать валюту можно, не выходя из дома.»
Более подробно о сроках вкладов, процентных ставках, возможностях пополнения и снятия можно узнать на сайте Банка, в офисах и в контакт-центре по телефону 2-407-915

Банк «Приморье» является участником системы страхования вкладов.

Пояснения:
*Ставка действует по вкладам Максимальный и Мультивалютный+
** Льготные условия вклада:
— для физических лиц — женщин, в возрасте 54 лет и 6 месяцев и старше, а также мужчин в возрасте 59 лет и 6 месяцев и старше. Возраст определяется на основании документа удостоверяющего личность;
— для физических лиц, не достигших пенсионного возраста, при предъявлении пенсионного удостоверения, либо справки выданной отделением ПФ РФ о том, что гражданин является получателем пенсии (пенсионером по инвалидности, стажу работы и т. д.);
Для вкладов, оформленных на льготных условиях, возможность оформления через систему «Мой Б@нк» отсутствует.

Источник: Банк "Приморье", 4 апреля 2017 г.



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