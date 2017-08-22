Банк «Приморье» предлагает вклад «Максимальный» с оптимальным сроком и высокой ставкой

Банк «Приморье» предлагает вклад «Максимальный» с оптимальным сроком и высокой ставкойБанк «Приморье» вклады условия по вкладам
Специальное предложение от Банка «Приморье»: оптимальный срок с максимальной ставкой по рублёвому вкладу!
С 21 августа Банк «Приморье» увеличил процентную ставку по вкладу «Максимальный». Теперь оформить депозит на 181 день можно по ставке 8% годовых – это самая высокая ставка среди вкладов Банка.*
Вклад «Максимальный» — это максимальный рост ваших доходов за короткий период. В этом вкладе Банк «Приморье» предлагает широкий выбор сроков действия и валют вклада.
Основные условия по вкладу «Максимальный»:
- Срок вклада: 31, 91, 181, 385 дней.
- Валюта: рубль (RUB), доллар (USD), евро (EUR), юань (CNY).
- При наличии у вкладчика карты Visa Platinum Банка, вклад сроком на 31, 91 и 385 дней получат повышенную ставку.
- Расходные операции по вкладу не предусмотрены.
- Автоматическая пролонгация.
Процентная ставка по вкладу зависит от срока действия и валюты вклада, а именно:
|Валюта вклада/ Срок вклада (дни)/
Процентная ставка (%)
|31 день
|91 день
|181 день
|385 дней
|Рубль (RUB)
|6,5%
|7,1%
|8,0%
|7,3%
|Доллар (USD)
|0,3%
|0,5%
|1,0%
|1,5%
|Евро (EUR)
|0,01%
|0,1%
|0,15%
|0,25%
|Китайский Юань (CNY)
|0,3%
|0,5%
|1,0%
|1,5%
Вклад «Максимальный» можно пополнять в течение 60 дней с даты его открытия, минимальная сумма пополнения не ограничена. Расходные операции по вкладу не предусмотрены, но предлагается автоматическая пролонгация.
Средства во вклад принимаются наличными денежными средствами через кассу Банка, платёжные терминалы, либо путём безналичных перечислений.
Директор Департамента розничного бизнеса Анна Талызина это предложение прокомментировала так:
«Полгода – пожалуй, самый оптимальный срок депозита в условиях изменчивой рыночной конъюнктуры: достаточный, для большего накопления, чем при меньшем сроке и дает клиенту возможность подготовиться, например, к предстоящим зимним и весенним праздникам, если оформить депозит уже сейчас. Благодаря универсальности и популярности срока вклада повышенная ставка установлена именно по депозиту на 181 день.»Для оформления вклада необходимо обратиться в любой офис Банка «Приморье» с паспортом. Также вклад можно открыть через интернет-банкинг «Мой Б@нк»
*ставка фиксированная, не меняется в купе с другими предложениями Банка.
Источник: Банк «Приморье», 21.08.2017
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