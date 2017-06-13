Банк «Приморье» приступил к выпуску банковских карт UnionPay

Банк «Приморье» приступил к выпуску банковских карт UnionPayUnionPay Банк «Приморье» банковская карта платёжная система UnionPay
Банк «Приморье» приступил к выпуску банковских карт China UnionPay. Посещение Китая с картами международной платёжной системы UnionPay от Банка «Приморье» теперь станет гораздо приятнее, удобнее и самое главное - дешевле.
Карты национальной платёжной системы Китайской Народной Республики UnionPay можно оформить в Банке «Приморье» наравне с картами платёжных систем МИР, VISA или MasterCard.
Начальник Управления пластиковых карт и платёжных технологий Банка «Приморье» Дмитрий Цвиркун пояснил, что:
«Банк продолжает развитие сотрудничества с китайской платёжной системой UnionPay. В 2015 году в банкоматах Банка стало возможно пользоваться картами UnionPay, выпущенных другими банками, — снимать наличные, пополнять счёт, переводить деньги с карты на карту. Теперь мы реализовали проект по выпуску этих карт. Карточный счёт можно открыть не только в юанях, но и в рублях или долларах США»При выстраивании российско-китайских экономических отношений особая роль принадлежит дальневосточным региональным банкам. Многие клиенты Банка «Приморье» ориентированы на Китай — обучение в Китае все больше интересует будущих студентов, вчерашние выпускники дальневосточных ВУЗов отправляются в КНР работать. Туристические маршруты в Китай — одни из самых популярных на Дальнем Востоке, а китайские интернет-сайты, на которых можно приобрести почти любые товары, давно стали неотъемлемой частью жизни приморцев. Принимая во внимание эти региональные особенности, Банк предлагает своим клиентам карту, способную обеспечить более комфортные и выгодные расчеты в Китае.
Расчёты по картам UnionPay возможны на всей территории Китайской Народной Республики, где есть возможность безналичных оплат за товары и услуги. Банк «Приморье» реализует выпуск карт UnionPay Classic — универсального инструмента для расчётов в поездках за рубеж и UnionPay Gold — премиальных карт, подчёркивающих статус своих обладателей.
Карта UnionPay выгодна всем, кто планирует совершать расчёты в юанях (например, в магазинах, отелях, ресторанах) или снимать наличные в банкоматах во время учебных, туристических или деловых поездок в Китай, кто совершает покупки в интернет-магазинах этой страны. При наличии карты UnionPay в юанях, клиенты будут экономить — не будет дополнительных расходов на конвертацию. С картами UnionPay Банка «Приморье» в юанях снимать наличные на территории Китая теперь станет комфортно и недорого.
Оформить заявку на выпуск карты можно в любом офисе Банка «Приморье», а информацию о тарифах на выпуск и обслуживание пластиковых карт - на сайте Банка.
Источник: Банк «Приморье», 13.06.2017 г.
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