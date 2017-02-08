Банк «Приморье» запустил овердрафт по зарплатным проектам

Банк «Приморье» запустил овердрафт по зарплатным проектамБанк «Приморье» кредиты овердрафт
С 1 февраля 2017 года Банк «Приморье» предложил клиентам-участникам зарплатных проектов новый кредитный продукт — овердрафт. Это новая форма микрокредитования для участников зарплатных проектов Банка, при которой держатели этого вида карт смогут совершать покупки, даже если у них недостаточно личных средств.
Овердрафт Банка «Приморье» — это возобновляемая кредитная линия, которой можно пользоваться неограниченное количество раз, подключаемая к зарплатному счету заёмщика. Процентная ставка по овердрафту составляет 17% годовых, а срок погашения задолженности — 90 дней.
Наверное, нет такого человека, который хоть раз не сталкивался бы с ситуацией, когда до зарплаты не хватает буквально «чуть-чуть». Приходится занимать у родных или знакомых, а если речь идет о крупной сумме, возможно, расторгать банковский депозит, теряя, таким образом, проценты — для получения даже небольшого кредита требуется время. Теперь у клиентов Банка «Приморье» появился новый эффективный инструмент в оперативном решении такого «кассового разрыва» в личных финансах — овердрафт .
Директор Кредитного департамента Банка «Приморье» Сергей Белавин запуск овердрафта комментирует так:
«При подключении овердрафта наши «зарплатники» могут экономить свои время и деньги: заёмные средства доступны им в любое время, за кредит не нужно платить пока им не пользуешься, проценты начисляются только на использованную часть, а не на всю сумму доступного лимита.
Без дополнительных комиссий можно пользоваться овердрафтом как оплачивая покупки картой, так и снимая наличные в банкомате Банка. Ещё одним преимуществом будет то, что погашение долга осуществляется автоматически при зачислении денежных средств (например, зарплаты) на карту.»
Для получения овердрафта не нужно получать новую карту — кредитный лимит будет доступен на действующей зарплатной карте, для чего достаточно:
- подать заявление
- после одобрения заключить договор кредитования.
Подать заявление на овердрафт можно в любом офисе Банка «Приморье» и на своем предприятии через клиент-менеджеров Банка. Для этого необходимы паспорт, ИНН и СНИЛС.
Узнать общий лимит кредитования, сумму долга, даты погашений и пр., а также сделать выписку по счету можно не выходя из дома через интернет-систему банковского обслуживания «Мой Б@нк».
С дополнительной информацией об условиях оформления овердрафта можно ознакомиться на сайте Банка, в офисах и по телефонам Контакт-центра:
+7 (423) 240-79-15 или 8 800 200-20-86 (звонок по России бесплатный)
Источник: Банк «Приморье», 06.02.2017
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