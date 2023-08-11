Банк ПТБ предлагает новый вклад в рублях «Щедрый урожай»Депозиты вклады Промтрансбанк
С 11 августа во всех отделениях Банка ПТБ можно оформить новый вклад в рублях «Щедрый урожай».
Договор вклада заключается на срок 185 дней. Процентная ставка 8,1% годовых действует при предъявлении пенсионного удостоверения и для клиентов, являющихся подписчиками официальной группы Банка ПТБ в социальной сети ВКонтакте или мессенджере Телеграм, для остальных клиентов ставка 8,0% годовых.
Начисленные проценты причисляются к сумме вклада в конце срока.
В случае досрочного закрытия вклада проценты пересчитываются по ставке досрочного отзыва 0,01% годовых за фактический срок нахождения средств на вкладном счете.
Минимальная сумма вклада 10000 рублей, максимальная не ограничивается.
Дополнительные взносы в любой сумме принимаются первые 60 дней.
Справки по телефону +7(347)299-99-99.
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