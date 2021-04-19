Банк ПТБ вводит новый вклад в рублях с повышенной ставкойДепозиты вклады Промтрансбанк
С 19 апреля 2021г. Банк ПТБ вводит новый вклад в рублях с повышенной ставкой «Вклад 5.05х505» на срок 505 дней по ставке 5,05% с возможностью дополнительных вложений и выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма первоначального взноса по всем видам срочных вкладов осталась прежней – 5000 рублей. Оформить вклады можно в любом офисе ПТБ на территории Республики Башкортостан и в г. Москва.
Вклады ПТБ – это выгодные процентные ставки, надежный способ хранения накоплений, высокий уровень обслуживания, а также широкая линейка депозитов, предоставляющая возможность выбрать для себя оптимальный вариант размещения денежных средств. ПТБ включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2-999-999. Также вы можете заказать звонок или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.
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