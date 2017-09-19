Банк России подтвердил статус Промсвязьбанка как системно значимого банка



Банк России подтвердил статус Промсвязьбанка как системно значимого банка. Банк России опубликовал обновлённый перечень системно значимых кредитных организаций, куда в очередной раз вошёл и Промсвязьбанк. Всего в список ЦБ РФ входит 11 банков, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.

К системно значимым банкам применяются более жёсткие требования по соблюдению обязательных нормативов - в частности, обязательство по расчёту норматива краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к нормативам достаточности капитала в соответствии со стандартами банковского регулирования Базель – 3.

Промсвязьбанк выполняет все применимые к банку обязательные нормативы. На 1 сентября 2017 года выполнение обязательных нормативов следующее:
  • достаточность базового капитала (Н1.1) составила - 6.5% (минимальный уровень 6.1%),
  • норматив достаточности основного капитала (Н1.2) - 9,4% (минимальный уровень 7,6%),
  • норматив достаточности собственных средств (Н1.0) – 13.4% (минимальный уровень 9.6%).


Источник: Промсвязьбанк, 18.09.2017 г.




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