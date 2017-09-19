Банк России подтвердил статус Промсвязьбанка как системно значимого банкаБанк России Промсвязьбанк системно значимые банки россии
Банк России подтвердил статус Промсвязьбанка как системно значимого банка. Банк России опубликовал обновлённый перечень системно значимых кредитных организаций, куда в очередной раз вошёл и Промсвязьбанк. Всего в список ЦБ РФ входит 11 банков, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.
К системно значимым банкам применяются более жёсткие требования по соблюдению обязательных нормативов - в частности, обязательство по расчёту норматива краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к нормативам достаточности капитала в соответствии со стандартами банковского регулирования Базель – 3.
Промсвязьбанк выполняет все применимые к банку обязательные нормативы. На 1 сентября 2017 года выполнение обязательных нормативов следующее:
- достаточность базового капитала (Н1.1) составила - 6.5% (минимальный уровень 6.1%),
- норматив достаточности основного капитала (Н1.2) - 9,4% (минимальный уровень 7,6%),
- норматив достаточности собственных средств (Н1.0) – 13.4% (минимальный уровень 9.6%).
Источник: Промсвязьбанк, 18.09.2017 г.
Материалы по теме
- Потребительский кредит Промсвязьбанка 7
- Изменения условий потребительского кредитования Промсвязьбанка 2
- Вклады через банкоматы и терминалы: законодательство, банки, порядок оформления
- Как проводится проверка подлинности купюр с изъятием, и каковы сроки проверки подлинности купюр
- Банкнота Банка России номиналом 100 рублей образца 2015 г., посвящённая Крыму и Севастополю