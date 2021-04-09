Банк России представил Концепцию цифрового рубля

Банк России представил Концепцию цифрового рубляДеньги Центральный банк РФ цифровой рубль
Концепция разработана с учетом обратной связи от респондентов и участников рынка по итогам обсуждения консультативного доклада «Цифровой рубль». Документ включает описание преимуществ цифрового рубля, целевую модель, подходы в части денежно-кредитной политики при введении цифрового рубля, а также ключевые этапы реализации проекта.
В виде целевой модели выбрана двухуровневая розничная модель, которая предусматривает, что Банк России является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы цифрового рубля. При этом финансовые организации открывают клиентам кошельки в цифровых рублях и проводят по ним операции на платформе цифрового рубля.
Цифровые рубли доступны гражданам и бизнесу через любой банк, где они обслуживаются.
Выбранная модель даст возможность использовать преимущества сложившейся двухуровневой финансовой системы и обеспечить взаимодействие клиента с платформой цифрового рубля через мобильные приложения финансовых организаций.
Исследования и опыт пилотирования других регуляторов в области национальных цифровых валют свидетельствуют о том, что двухуровневая розничная модель является наиболее предпочтительной как с точки зрения развития инноваций, так и с точки зрения обеспечения стабильности на финансовом рынке.
Внедрение цифрового рубля будет способствовать снижению издержек для граждан и бизнеса, повышению скорости проведения платежей и появлению инновационных продуктов и сервисов в финансовой сфере и в экономике в целом.
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