Банк России продолжает увеличивать количество банкнот новых номиналов 200 и 2000 рублей

Банк России продолжает увеличивать количество банкнот новых номиналов 200 и 2000 рублей200 рублей 2000 рублей Банк России
Банк России продолжает увеличивать в наличном денежном обращении количество банкнот новых номиналов 200 и 2000 рублей.
200
200
За 9 месяцев 2018 года количество 200 рублевых банкнот в наличном денежном обращении выросло в 20 раз, а двухтысячных банкнот – почти в 14 раз.
Традиционно больше всего в обращении находится 1000-рублевых банкнот (28%), за ними следуют пятитысячные (25%), замыкают тройку лидеров сторублёвые банкноты (18%).
За три квартала 2018 года объем наличных денег в обращении вырос на 427,6 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Количество банкнот увеличилось на сумму 422,4 млрд рублей, а количество монет – на 5,2 млрд рублей.
По состоянию на 1 октября текущего года в обращении находилось 9975,2 млрд. рублей, основную часть которых (99%) составили банкноты.
Источник: Банк России, 17 октября 2018 года
Материалы по теме
- Памятная серебряная монета номиналом 25 рублей к юбилею Владимира Высоцкого
- Как проводится проверка подлинности купюр с изъятием, и каковы сроки проверки подлинности купюр
- Банкнота Банка России номиналом 100 рублей образца 2015 г., посвящённая Крыму и Севастополю
- Сокращение количества банков в России с 2001 по 2017 годы.
- Запасы золота в России в 2018 году
- Памятная банкнота Банка России номиналом 100 рублей образца 2018 года к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года
- Запасы золота 10 стран мира.
- Драгоценные монеты Банка России (3 и 100 рублей), посвящённые Евразийскому экономическому союзу
- Сокращение количества банков в Российской Федерации
- Монеты Банка России 2016 года с новым оформлением аверса – номинала 1, 2, 5 и 10 рублей