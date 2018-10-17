Банк России продолжает увеличивать количество банкнот новых номиналов 200 и 2000 рублей



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Банк России продолжает увеличивать в наличном денежном обращении количество банкнот новых номиналов 200 и 2000 рублей.

За 9 месяцев 2018 года количество 200 рублевых банкнот в наличном денежном обращении выросло в 20 раз, а двухтысячных банкнот – почти в 14 раз.

Традиционно больше всего в обращении находится 1000-рублевых банкнот (28%), за ними следуют пятитысячные (25%), замыкают тройку лидеров сторублёвые банкноты (18%).

За три квартала 2018 года объем наличных денег в обращении вырос на 427,6 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Количество банкнот увеличилось на сумму 422,4 млрд рублей, а количество монет – на 5,2 млрд рублей.

По состоянию на 1 октября текущего года в обращении находилось 9975,2 млрд. рублей, основную часть которых (99%) составили банкноты.


Источник: Банк России, 17 октября 2018 года




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