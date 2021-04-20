Банк России выпускает памятную монету, посвященную Андрею Сахарову

Банк России выпускает памятную монету, посвященную Андрею СахаровуДеньги Центральный банк РФ монеты памятные монеты серебряные монеты
В 2021 году отмечается 100-летний юбилей со дня рождения выдающегося ученого и общественного деятеля, академика АН СССР, Лауреата Нобелевской премии мира за 1975 год — Андрея Сахарова. К этому событию Банк России 21 апреля 2021 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля.
Монета «Академик А.Д. Сахаров, к 100-летию со дня рождения (21.05.1921)» выходит в серии «Выдающиеся личности России» (каталожный № 5110-0167).
Видео-презентация памятной монеты
Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 33,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Академик А.Д. Сахаров, к 100-летию со дня рождения (21.05.1921)
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «2 РУБЛЯ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета А.Д. Сахарова, справа на стилизованном фоне — рельефное изображение схемы атома, между ними — факсимиле подписи академика, расположенное вертикально, и годы жизни в две строки: «1921» и «1989».
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 5,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.
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