Банк России выпускает в оборот три новые монеты

Банк России выпускает в оборот три новые монетыДеньги Центральный банк РФ монеты памятные монеты золотые монеты серебряные монеты
Банк России 10 января 2022 года выпускает в обращение:
— инвестиционную серебряную монету номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0178) и инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей (каталожный № 5216-0060) «Георгий Победоносец»;
— памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «300-летие Российской прокуратуры» серии «Исторические события» (каталожный № 5111-0454);
— памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики» (каталожный № 5111-0455).
Инвестиционная серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба — 999) и инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеют форму круга диаметром 39,0 и 22,6 мм соответственно.
5216-0060 2022 года
5111-0178 2022 года
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «3 РУБЛЯ», «50 РУБЛЕЙ», дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены качеством «анциркулейтед».
Тираж:
— серебряной монеты номиналом 3 рубля — до 500,0 тыс. штук;
— золотой монеты номиналом 50 рублей — до 500,0 тыс. штук.
Памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «3 РУБЛЯ», дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне:
— монеты «300-летие Российской прокуратуры» расположено рельефное изображение эмблемы прокуратуры Российской Федерации на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения здания прокуратуры; внизу по окружности имеется надпись: «300-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ».
300-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;
— монеты «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики» расположено рельефное изображение здания Правительства Кабардино-Балкарской Республики на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения Эльбруса; слева — выполненный в цвете герб республики; внизу имеются надписи в четыре строки: «100 ЛЕТ» и «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА».
100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Информация предоставлена пресс-службой Банка России.
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