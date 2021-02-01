Банк России выпускает в обращение монету номиналом 3 рубля «Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, Московская область»Деньги Центральный банк РФ монеты памятные монеты серебряные монеты
Банк России 2 февраля 2021 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, Московская область» серии «Памятники архитектуры России» (каталожный № 5111-0440).
Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение монастыря; по окружности имеются надписи, вверху: «БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ БОБРЕНЕВ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ», внизу: «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
3 рубля «Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, Московская область»
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Материал подготовлен по информации пресс-службы Банка России.
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