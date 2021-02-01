Банк России выпускает в обращение монету номиналом 3 рубля «Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, Московская область»



Банк России 2 февраля 2021 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, Московская область» серии «Памятники архитектуры России» (каталожный № 5111-0440).

Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение монастыря; по окружности имеются надписи, вверху: «БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ БОБРЕНЕВ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ», внизу: «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».
3 рубля «Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, Московская область» (177208 bytes)
3 рубля «Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, Московская область»

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Материал подготовлен по информации пресс-службы Банка России.



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