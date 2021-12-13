Банк «Союз» повысил процентные ставки по вкладу «Высокий процент»Депозиты вклады Банк «Союз»
Банк «Союз» сообщает о повышении процентных ставок по вкладу «Высокий процент» для своих частных клиентов. Вклад можно открыть на 367, 550 и 1100 дней. Процентные ставки при оформлении в отделении — 7,9%, 7,8% и 7,6%, в системе «Интернет-банк» — 8,1%, 8% и 7,8% годовых соответственно. Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей. Валюта вклада – рубли РФ. Эффективная ставка по вкладу – до 9,13% годовых в рублях РФ.
Для клиентов, которые ранее не обслуживались в банке и/или не имели действующих срочных вкладов в течение 30 дней до даты оформления нового депозита, процентная ставка при открытии вклада в отделениях банка увеличивается на 0,5 процентного пункта. Процентная ставка на 367 дней в этом случае составит 8,4%, на 550 дней – 8,3%, на 1100 дней – 8,1%годовых. А при условии ежемесячной капитализации процентов эффективная** ставка при сроке 1100 дней составит 9,13% годовых.
Проценты по вкладу рассчитываются за период со дня, следующего за днем внесения денежных средств во вклад, по день окончания срока действия вклада включительно. Периодичность выплаты процентов – ежемесячно или в конце срока по выбору клиента: на текущий счет, счет банковской карты или счет вклада до востребования, а также могут капитализироваться.
При досрочном расторжении договора вклада проценты уплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора вклада. Дополнительные взносы по вкладу возможны в течение 30 дней с даты размещения вклада. Расходные операции по вкладу и перезаключение вклада – не предусмотрены.
Вклад «Высокий процент» с указанными ставками можно открыть в «Интернет-банке» и в любом отделении банка c 10 декабря 2021 г.
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