БАНК «СОЮЗ» запускает сезонный вклад «ВЕСЕННИЙ ПРОЦЕНТ»



Банк «Союз» запустил для частных клиентов сезонный вклада «Весенний процент». сохраняются. Вклад можно открыть в любом отделении банка c 1 марта 2018 года.

Условия по вкладу «ВЕСЕННИЙ ПРОЦЕНТ»:
  • Валюта вклада - рубли РФ.
  • Минимальная сумма вклада - 100 000 рублей РФ.
  • Срок вклада - 367 дней.
  • Процентная ставка по вкладу – 7,5 % годовых.
  • Пополнение вклада – не предусмотрено.
  • Частичный возврат вклада – не предусмотрен.
  • Периодичность выплаты процентов - ежемесячно.

Директор департамента розничного бизнеса банка «Союз» Алексей Любченко сказал, что:
Вклад «Весенний процент» обеспечивает высокую доходность и одновременно является максимально выгодным предложением для клиентов. Дополнительным преимуществом вклада «Весенний процент» является возможность досрочного расторжения вкладчиком договора вклада с сохранением выплаченных ранее процентов, а это уже традиционная отличительная черта сезонных предложений банка «Союз», которую ценят клиенты нашего банка.

Источник: Банк «Союз», 01.03.18




Материалы по теме