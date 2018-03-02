БАНК «СОЮЗ» запускает сезонный вклад «ВЕСЕННИЙ ПРОЦЕНТ»Банк «Союз» вклады процентная ставка условия по вкладам
Банк «Союз» запустил для частных клиентов сезонный вклада «Весенний процент». сохраняются. Вклад можно открыть в любом отделении банка c 1 марта 2018 года.
Условия по вкладу «ВЕСЕННИЙ ПРОЦЕНТ»:
- Валюта вклада - рубли РФ.
- Минимальная сумма вклада - 100 000 рублей РФ.
- Срок вклада - 367 дней.
- Процентная ставка по вкладу – 7,5 % годовых.
- Пополнение вклада – не предусмотрено.
- Частичный возврат вклада – не предусмотрен.
- Периодичность выплаты процентов - ежемесячно.
Директор департамента розничного бизнеса банка «Союз» Алексей Любченко сказал, что:
Вклад «Весенний процент» обеспечивает высокую доходность и одновременно является максимально выгодным предложением для клиентов. Дополнительным преимуществом вклада «Весенний процент» является возможность досрочного расторжения вкладчиком договора вклада с сохранением выплаченных ранее процентов, а это уже традиционная отличительная черта сезонных предложений банка «Союз», которую ценят клиенты нашего банка.
Источник: Банк «Союз», 01.03.18
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