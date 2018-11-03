Банк «СОЮЗ» запустил сезонный вклад «ЗАМОРОЖЕННЫЙ ПРОЦЕНТ»



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Банк «Союз» запустил сезонный вклад - «Замороженный процент». Вклад можно открыть в любом отделении банка c 1 ноября 2018 г.

Условия по вкладу следующие:
  • Валюта вклада – рубли РФ.
  • Срок вклада - 367 дней.
  • Процентная ставка - 7% годовых.
  • Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей.
  • Проценты по вкладу «Замороженный процент» начисляются со дня, следующего за днём внесения денежных средств во вклад, по день окончания срока вклада включительно.
  • Периодичность выплаты процентов – ежемесячно.
  • Пополнение вклада – не предусмотрено.
  • Частичный возврат вклада – не предусмотрен.
  • При досрочном расторжении клиентом договора вклада - выплаченные ранее проценты сохраняются.


Алексей Любченко, директор департамента розничного бизнеса банка «Союз» подчеркнул следующее:
«Уже ставший традиционным, наш сезонный вклад «Замороженный процент» обеспечивает высокую доходность и ежемесячную выплату процентов, а дополнительным преимуществом вклада «Замороженный процент» является возможность досрочного расторжения договора вклада с сохранением ранее выплаченных процентов»
Подробная информация о вкладе «Замороженный процент» доступна на сайте банка.


Источник: Банк «Союз», 01.11.2018




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