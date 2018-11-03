Банк «СОЮЗ» запустил сезонный вклад «ЗАМОРОЖЕННЫЙ ПРОЦЕНТ»Банк «Союз» вклады процентная ставка условия по вкладам
Банк «Союз» запустил сезонный вклад - «Замороженный процент». Вклад можно открыть в любом отделении банка c 1 ноября 2018 г.
Условия по вкладу следующие:
- Валюта вклада – рубли РФ.
- Срок вклада - 367 дней.
- Процентная ставка - 7% годовых.
- Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей.
- Проценты по вкладу «Замороженный процент» начисляются со дня, следующего за днём внесения денежных средств во вклад, по день окончания срока вклада включительно.
- Периодичность выплаты процентов – ежемесячно.
- Пополнение вклада – не предусмотрено.
- Частичный возврат вклада – не предусмотрен.
- При досрочном расторжении клиентом договора вклада - выплаченные ранее проценты сохраняются.
Алексей Любченко, директор департамента розничного бизнеса банка «Союз» подчеркнул следующее:
«Уже ставший традиционным, наш сезонный вклад «Замороженный процент» обеспечивает высокую доходность и ежемесячную выплату процентов, а дополнительным преимуществом вклада «Замороженный процент» является возможность досрочного расторжения договора вклада с сохранением ранее выплаченных процентов»Подробная информация о вкладе «Замороженный процент» доступна на сайте банка.
Источник: Банк «Союз», 01.11.2018
Материалы по теме
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Валютные вклады Сбербанка
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Входит ли в сумму ежемесячно капитализируемого дохода по вкладу начисленная сумма налога на доход?
- Как открыть вклад или счет физического лица в банке 24