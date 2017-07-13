Банк «Таврический» запустил новый вклад "Уверенный выбор"Банк «Таврический» вклады условия по вкладам
Банк «Таврический» (ОАО) запустил новый вклад - «Уверенный выбор». Вклад сочетает в себе как возможность получения высокого дохода, так и потенциально неограниченного дохода при стопроцентной защите капитала благодаря полису инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).
«Уверенный выбор» - это комплексное решение для эффективного управления денежными средствами, которое предлагает Банк «Таврический» для получения максимальной процентной ставки по срочному вкладу.
Предлагаемая банком процентная ставка по вкладу в рублях:
- На период в 181 день - 9,4 % годовых.
- На период в 367 дней - 9,7 % годовых.
Основные условия по вкладу «Уверенный выбор»:
- Минимальная сумма вклада - 300 000 рублей.
- Пополнение и пролонгация вклада - не предусмотрены.
- Частичные изъятия по вкладу не предусмотрены.
- Процентная ставка - фиксированная и не подлежит изменению в течение всего срока вклада.
- Выплата процентов - в конце срока действия Договора, путём перечисления на счёт, открытый в Банке в валюте вклада, указанного в Договоре.
Оформить новый вклад можно в течение трех дней с момента заключения договора ИСЖ с одной из страховых компаний–партнеров Банка и оплаты полиса. Максимальная сумма вклада равна двукратной величине единовременного взноса по договору страхования.
Договор страхования можно заключить в любом отделении Банка «Таврический». ИСЖ включает в себя как страховую часть (страхование жизни и от несчастного случая), так и инвестиционную составляющую - средства вкладываются в надёжные акции и облигации, что позволяет получать дополнительный доход.
Программы инвестиционного страхования жизни для открытия вклада «Уверенный выбор» предлагают следующие страховые компании – партнёры Банка «Таврический»:
- ООО «МАКС-Жизнь» «Управляй капиталом» - только программы в рублях РФ;
- ООО «СК «Согласие-Вита» «Вита Гарант» - только договора на срок от 5 лет;
- ООО «СК «Ренессанс Жизнь» «Инвестор», «Инвестор 4.1».
С более подробными условиями (основными и дополнительными) оформления вклада "Уверенный выбор" вы можете ознакомиться на сайте банка.
Источник: Банк «Таврический», 12.07.2017
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