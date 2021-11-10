Банк ТКБ повысил ставки до 9% годовых в рублях по вкладу «ТКБ. Растущий доход»Депозиты вклады Транскапиталбанк
Банк ТКБ объявил о повышении процентных ставок по вкладу «ТКБ. Растущий доход». Вклад принимается на 380 дней (срок разделен на 4 процентных периода).
Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены.
Каждый из четырех процентных периодов длится 95 календарных дней. Процентная ставка по истечении каждого процентного периода увеличивается и составляет от 6,5% до 9% годовых в рублях.
Подробную информацию о вкладе «ТКБ. Растущий доход» смотрите на сайте банка.
- Максимальный доход до 8% годовых
- Выплата процентов каждые 95 дней
- Закрытие без потери %% каждые 95 дней
- Пополнение: не предусмотрено.
- Расходные операции: не предусмотрены.
- Пролонгация: в случае невостребования вклада в день его возврата вклад автоматически продлевается на условиях, действующих по вкладу «ТКБ. Просто вклад» со сроком размещения 370 дней на дату пролонгации
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