Банк ТКБ повысил ставки до 9% годовых в рублях по вкладу «ТКБ. Растущий доход»



Банк ТКБ объявил о повышении процентных ставок по вкладу «ТКБ. Растущий доход». Вклад принимается на 380 дней (срок разделен на 4 процентных периода).

Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Каждый из четырех процентных периодов длится 95 календарных дней. Процентная ставка по истечении каждого процентного периода увеличивается и составляет от 6,5% до 9% годовых в рублях.

Подробную информацию о вкладе «ТКБ. Растущий доход» смотрите на сайте банка.


  • Максимальный доход до 8% годовых
  • Выплата процентов каждые 95 дней
  • Закрытие без потери %% каждые 95 дней
  • Пополнение: не предусмотрено.
  • Расходные операции: не предусмотрены.
  • Пролонгация: в случае невостребования вклада в день его возврата вклад автоматически продлевается на условиях, действующих по вкладу «ТКБ. Просто вклад» со сроком размещения 370 дней на дату пролонгации



Комментарии и отзывы отсутствуют Комментировать!




Материалы по теме