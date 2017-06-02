Банк ТКБ запустил новый вклад «Летний хит»Банк ТКБ вклады процентная ставка условия по вкладам
Банк ТКБ запустил оригинальный вид вклада с процентными периодами и возрастающей процентной ставкой.
Вклад можно оформить в рублях, долларах США или евро. Минимальная сумма вклада - 20 тыс. руб., или 300 долл. СШАевро.
Общий срок вклада - 368 календарных дней, который состоит из четырёх процентных периодов длительностью 92 дня каждый.
Банком ТКБ предлагаются следующие процентные ставки в разрезе периодов:
|Валюта вклада
|Процентная ставка в первом периоде (с 1 по 92 дня) - годовых
|Процентная ставка во втором периоде (с 93 по 184 дня)- годовых
|Процентная ставка в третьем периоде (с 185 по 276 дней) - годовых
|Процентная ставка в четвёртом периоде (с 277 по 368 дней)- годовых
|Рубли
|7,25%
|7,75%
|8,25%
|8,9%
|Доллары США
|0,40%
|0,90%
|1,90%
|2,10%
|Евро
|0,05%
|0,10%
|1,40%
|1,50%
Проценты по вкладу выплачиваются в конце каждого процентного периода. При досрочном изъятии средств, проценты выплачиваются полностью, за исключением процентного периода, в момент действия которого произошло расторжение договора.
Источник: Банк ТКБ , 01.06.2017
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