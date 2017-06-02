Банк ТКБ запустил новый вклад «Летний хит»



Банк ТКБ запустил оригинальный вид вклада с процентными периодами и возрастающей процентной ставкой.

Вклад можно оформить в рублях, долларах США или евро. Минимальная сумма вклада - 20 тыс. руб., или 300 долл. СШАевро.

Общий срок вклада - 368 календарных дней, который состоит из четырёх процентных периодов длительностью 92 дня каждый.

Банком ТКБ предлагаются следующие процентные ставки в разрезе периодов:

Валюта вкладаПроцентная ставка в первом периоде (с 1 по 92 дня) - годовыхПроцентная ставка во втором периоде (с 93 по 184 дня)- годовыхПроцентная ставка в третьем периоде (с 185 по 276 дней) - годовыхПроцентная ставка в четвёртом периоде (с 277 по 368 дней)- годовых
Рубли7,25%7,75%8,25%8,9%
Доллары США0,40%0,90%1,90%2,10%
Евро0,05%0,10%1,40%1,50%
   
Проценты по вкладу выплачиваются в конце каждого процентного периода. При досрочном изъятии средств, проценты выплачиваются полностью, за исключением процентного периода, в момент действия которого произошло расторжение договора.

Источник: Банк ТКБ , 01.06.2017
               




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