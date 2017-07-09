Банк «ТРАСТ» предлагает новый вклад "СВОИ ЛЮДИ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" с повышенной ставкой



Банк «ТРАСТ» предлагает новый вклад "Свои люди. Инвестиционный" с повышенными ставками до 9,85% в рублях. Этот вклад — продолжение одного из самых популярных вкладов банка "Свои люди". Вклад оформляется в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора страхования по одной из программ накопительного или инвестиционного страхования жизни, которые предлагает партнер банка — компания ООО "Капитал-Лайф". Оформленный договор страхования позволяет со временем получить возможный доход от инвестирования средств, вложенных в выбранную программу страхования.

Условия по срочному вкладу «Свои люди. Инвестиционный» для физических лиц следующие:
  1. Валюта вклада - рубли РФ.
  2. Минимальная сумма вклада - 50 000 рублей РФ.
  3. Срок вклада - 91, 181 или 367 дней.
  4. Вклад не пополняемый.
  5. Расходные операции по вкладу без нарушения срочности вклада невозможны.
  6. Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада - на счет вклада.

Вклад открывается только в офисах Банка «ТРАСТ». Вклад "Свои люди. Инвестиционный" - ваша верная стратегия сбережений! Более подробную информацию по вкладу можно получить на сайте банка.

Источник: Банк «ТРАСТ», 07.07.2017




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