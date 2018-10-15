Банк «ТРАСТ» запускает акцию для вкладчиков «Без потери процентов»Банк «ТРАСТ» вклады
Банк «ТРАСТ» объявил о начале акции для вкладчиков «Без потери процентов».
Участниками акции могут стать клиенты, имеющие действующие договоры срочных вкладов, срок по которым истекает 01.01.2019 г. или в более позднюю дату, со ставкой, не превышающей 8,6% (включительно) годовых в рублях / 3,0% (включительно) годовых в долл. США /1,2% (включительно) годовых в евро или действующий договор вклада «Высокий процент», оформленные в офисах банка «ТРАСТ» или через систему дистанционного банковского обслуживания «ТРАСТ-онлайн».
По условиям акции, при досрочном востребовании депозита клиентом, расторжение договора вклада производится по ставкам, применяемым в течение срока вклада, с учетом срока фактического нахождения средств во вкладе. При досрочном истребовании вклада после пролонгации — по ставкам, действовавшим на дату автоматической пролонгации, также с учетом срока фактического нахождения средств на депозите.
Акция проводится с 15.10.2018 по 29.12.2018г.
Участие в акции может быть интересно клиентам в связи с реорганизацией сети офисов банка «ТРАСТ». Новая акция позволит клиентам, имеющим действующие договоры вкладов, сроки которых истекают 01.01.2019 г. или в более позднюю дату, досрочно расторгнуть договоры с банком без потери процентов.
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