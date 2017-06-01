Банк ЗЕНИТ предлагает новый сезонный вклад «Краски лета» с повышенной процентной ставкой

Банк ЗЕНИТ предлагает новый сезонный вклад «Краски лета» с повышенной процентной ставкойБанк Зенит вклады условия по вкладам
Банк ЗЕНИТ запустил новый сезонный вклад «Краски лета», открыть который можно до 31 августа 2017 года. Вклад предлагается по привлекательной процентной ставке — до 8,75% годовых.
Новым клиентам Банк ЗЕНИТ может предложить более высокую ставку. Так, надбавка к базовой ставке в размере 0,25% предоставляется клиентам, у которых на момент начала акции не было размещено срочных банковских вкладов в Банке ЗЕНИТ (за исключением вкладов "Краски лета").
Условия по вкладу «Краски лета»:
- Минимальный первоначальный взнос — 30 тыс. руб.
- Срок вклада — 200 дней.
- Доступно пополнение вклада в течении первых 100 дней.
- Минимальная сумма дополнительного взноса составляет всего 1000 руб.
- Проценты выплачиваются по окончании вклада.
- Расходные операции по вкладу не допускаются.
- После 101-го дня возможно досрочное расторжение вклада – по ставке 5% годовых.
При оформлении вклада свыше 250 000 рублей клиенту может быть предоставлена карта VISA Gold или MasterCard Gold в рамках тарифных планового без взимания комиссии за годовое обслуживание карты.
Вклад «Краски лета» можно открыть только с 01 июня по 31 августа 2017 года, любым удобным для клиента способом:
- в отделениях Банка ЗЕНИТ,
- через Интернет–банк,
- через мобильный банк.
Более подробно с условиями вклада можно ознакомиться на сайте Банка
Источник: Банк ЗЕНИТ, 01.06.2017
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