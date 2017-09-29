Банк ЗЕНИТ предлагает новый вклад «Пополняемый доход»



Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад «Пополняемый доход». Его отличительная особенность заключается в том, что процентная ставка может расти при увеличении суммы вклада (за счёт капитализации процентов или дополнительных пополнений).

Базовая ставка может составлять до 7,25% годовых в рублях, 0,6% в долларах и 0,11% в евро. Условиями предусмотрено повышение процентной ставки по рублёвым вкладам на 0,25% в следующих случаях:
  • при открытии через Интернет-банк «ЗЕНИТ Онлайн»;
  • при предъявлении вкладчиком пенсионного удостоверения.

Основные условия по вкладу «Пополняемый доход»:
  • Валюта вклада - в рублях, долларах США и евро.
  • Срок вклада - любой по выбору вкладчика от 91 до 370 дней.
  • Минимальная сумма первоначального взноса — 30 000 рублей, 100 долларов США/евро.
  • Минимальная сумма пополнения вклада наличными - от 3000 рублей/100 долларов США/100 евро.
  • Пополнение в безналичном порядке — без ограничений по сумме.
  • Максимальная сумма вклада с учётом дополнительных взносов — 20 млн. рублей/300 000 долларов США/250 000 евро.
  • Выплата процентов производится ежемесячно, по желанию вкладчика проценты могут быть присоединены к сумме вклада (капитализированы), перечислены на счёт банковской карты, либо переведены на счет «До востребования».

Открыть вклад «Пополняемый доход» можно:
  • во всех офисах Банка ЗЕНИТ
  • через интернет-банк «ЗЕНИТ Онлайн»
  • через мобильное приложение Банка ЗЕНИТ.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Банка.


Источник: Банк ЗЕНИТ, 29 сентября 2017 г.



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