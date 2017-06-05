Банк ЗЕНИТ предлагает новый вклад «Стратегия лидерства» с высокой доходностью



Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад «Стратегия лидерства», в котором объединены возможность получения высокого дохода по вкладу до 10,6% и дополнительная защита, благодаря полису инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Важной особенностью вклада является то, что открыть его можно только в день заключения договора ИСЖ с ООО «Росгосстрах-Жизнь» и оплаты полиса. Полис можно оформить непосредственно в Банке ЗЕНИТ. Полис ИСЖ включает в себя как страховую часть (страхование жизни и от несчастного случая), так и инвестиционную составляющую — средства вкладываются в надёжные акции и облигации, что позволяет получать дополнительный доход.

Условия по вкладу «Стратегия лидерства» следующие:
  • Вклад открывается в рублях.
  • Срок вклада — 300 дней.
  • Минимальный первоначальный взнос — 100 тыс. руб.
  • Максимальная сумма вклада — до 3 000 000 руб.
  • Сумма вклада не может превышать размер уплаченной страховой премии по договору ИСЖ.
  • Вклад оформляется без дополнительных взносов и пролонгаций.
  • Выплата процентов по окончании срока вклада.

Максимальная процентная ставка по вкладу достигается к концу срока и составляет 10,6%. Для получения такой ставки клиент не должен производить досрочного расторжения договора ИСЖ в течение срока действия вклада. Процентные ставки по вкладу «Стратегия лидерства» распределены на процентные периоды:

№№Срок привлечения вкладаПроцентная ставка (%)
1 процентный период1 - 100 дней8,60%
2 процентный период101 - 200 дней9,60%
3 процентный период201 - 300 дней10,60%

Открыть вклад «Стратегия лидерства» можно в любом офисе Банка ЗЕНИТ.

Более подробно с условиями вклада можно ознакомиться на сайте Банка.

Источник: Банк ЗЕНИТ, 05.06.2017




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