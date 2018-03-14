Банк ЗЕНИТ приступил к выдаче кредитов по новой программе государственного субсидирования ипотеки

Банк ЗЕНИТ приступил к выдаче кредитов по новой программе государственного субсидирования ипотекиБанк Зенит льготная ипотека условия кредитования
Банк ЗЕНИТ приступил к выдаче ипотечных кредитов в рамках программы с государственным субсидированием процентной ставки. Ранее Банк одним из первых на рынке присоединился к новой программе государственной поддержки ипотечного кредитования. Министерством финансов РФ Банку ЗЕНИТ установлен лимит средств на выдачу ипотечных кредитов до сентября 2020 года.
Теперь семьи с детьми могут оформить в Банке ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья у юридического лица или рефинансировать ранее полученный кредит на покупку жилья в новостройке по льготной процентной ставке – всего 6% годовых.
Льгота предоставляется заемщикам, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй и/или третий ребенок. При рождении второго ребенка специальная ставка в размере 6% годовых предоставляется сроком на 3 года, при рождении третьего ребенка – на 5 лет; при рождении второго и третьего ребенка можно рассчитывать на льготную процентную ставку в течение 8 лет. После окончания периода предоставления субсидии процентная ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на дату предоставления кредита + 2 процентных пункта.
Условия кредитования по льготной ипотеке с господдержкой следующие:
- Срок кредитования - от 1 года до 30 лет.
- Максимальная сумма кредита – 8 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 3 млн рублей – для других регионов.
- Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.
С полным списком условий и требований к заемщикам можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Банка.
Источник: Банк Зенит, Москва, 13 марта 2018 г.
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