Банк ЗЕНИТ запустил сезонный вклад «Десерт»Банк Зенит вклады процентная ставка условия по вкладам
Банк ЗЕНИТ запустил сезонный вклад «Десерт» с процентной ставкой до 8,5%. При открытии депозита клиенту в подарок предоставляется моментальная карта Visa Quick Welcome с cash back в размере 1% и начислением до 5% годовых на остаток средств на карточном счёте. Вклад «Десерт» можно открыть с 12 марта по 30 апреля 2018 года в офисах Банка ЗЕНИТ, а также через интернет-банк или мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн».
Условия по вкладу «Десерт» следующие:
- Валюта вклада - российские рубли.
- Срок вклада – 180 дней.
- Минимальная сумма – 30 000 рублей.
- Максимальная сумма – 5 млн. рублей.
- Пополнение вклада - не предусмотрено.
- Расходные операции не предусмотрены.
- Выплата процентов - по окончании срока вклада.
- При досрочном расторжении - в период со 91 по 179 день срока вклада применяется льготная процентная ставка 5,00% годовых.
- По окончании вклада предусмотрена автоматическая пролонгация на базовых условиях вклада «Высокий доход».
Размер процентной ставки зависит от суммы денежных средств во вкладе и сроке вложения:
|Сумма вклада (руб.)/ Процентная ставка на срок
|1 - 90 день*
|91 - 180 день*
|30000 – 1500000
|8,25%
|5,75%
|Свыше 1500000
|8,50%
|6,00%
* указанные ставки действительны при открытии вклада:Проценты по вкладу зачисляются на:
В других случаях применяется ставка на 0,25 процентных пункта ниже указанной в таблице.
- в интернет-банке или мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн»;
- для клиентов, не имеющих других вкладов в Банке на 11 марта 2018 года;
- при предъявлении вкладчиком пенсионного удостоверения.
- Текущий счёт.
- Карточный счёт.
- Счёт «до востребования».
Моментальная карта Visa Quick Welcome предоставляется вкладчику при его обращении в офис Банка ЗЕНИТ – в рамках специального тарифа, предусматривающего отсутствие комиссии за годовое обслуживание в течение всего срока действия карты, а также возможность получения дополнительных привилегий в виде cash back и ежемесячного начисления процентов на остаток средств на карточном счете.
Более подробно с условиями вклада можно ознакомиться на сайте Банка.
Источник: Банковская группа ЗЕНИТ, Москва, 14 марта 2018 г.
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