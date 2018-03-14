Банк ЗЕНИТ запустил сезонный вклад «Десерт»



Банк ЗЕНИТ запустил сезонный вклад «Десерт» с процентной ставкой до 8,5%. При открытии депозита клиенту в подарок предоставляется моментальная карта Visa Quick Welcome с cash back в размере 1% и начислением до 5% годовых на остаток средств на карточном счёте. Вклад «Десерт» можно открыть с 12 марта по 30 апреля 2018 года в офисах Банка ЗЕНИТ, а также через интернет-банк или мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн».

Условия по вкладу «Десерт» следующие:
  • Валюта вклада - российские рубли.
  • Срок вклада – 180 дней.
  • Минимальная сумма – 30 000 рублей.
  • Максимальная сумма – 5 млн. рублей.
  • Пополнение вклада - не предусмотрено.
  • Расходные операции не предусмотрены.
  • Выплата процентов - по окончании срока вклада.
  • При досрочном расторжении - в период со 91 по 179 день срока вклада применяется льготная процентная ставка 5,00% годовых.
  • По окончании вклада предусмотрена автоматическая пролонгация на базовых условиях вклада «Высокий доход».

Размер процентной ставки зависит от суммы денежных средств во вкладе и сроке вложения:

Сумма вклада (руб.)/ Процентная ставка на срок1 - 90 день*91 - 180 день*
30000 – 15000008,25%5,75%
Свыше 15000008,50%6,00%
* указанные ставки действительны при открытии вклада:
  • в интернет-банке или мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн»;
  • для клиентов, не имеющих других вкладов в Банке на 11 марта 2018 года;
  • при предъявлении вкладчиком пенсионного удостоверения.
В других случаях применяется ставка на 0,25 процентных пункта ниже указанной в таблице.
Проценты по вкладу зачисляются на:
  • Текущий счёт.
  • Карточный счёт.
  • Счёт «до востребования».

Моментальная карта Visa Quick Welcome предоставляется вкладчику при его обращении в офис Банка ЗЕНИТ – в рамках специального тарифа, предусматривающего отсутствие комиссии за годовое обслуживание в течение всего срока действия карты, а также возможность получения дополнительных привилегий в виде cash back и ежемесячного начисления процентов на остаток средств на карточном счете.

Более подробно с условиями вклада можно ознакомиться на сайте Банка.

Источник: Банковская группа ЗЕНИТ, Москва, 14 марта 2018 г.




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