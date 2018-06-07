Банк ЗЕНИТ запустил сезонный вклад «Восторг» в долларах США

Банк ЗЕНИТ запустил сезонный вклад «Восторг» в долларах СШАБанк Зенит вклады
Банк ЗЕНИТ запустил сезонный долларовый вклад «Восторг» с процентной ставкой 2,25% годовых. Это максимальная доходность среди аналогичных предложений на рынке. Срок предложения по вкладу «Восторг» можно открыть с 5 июня по 31 августа 2018 года в офисах Банка ЗЕНИТ, используя промокод, полученный на портале «Банки.ру».
Условия по вкладу ««Восторг»:
- Срок вклада – 500 дней.
- Минимальная сумма – 200 долларов США,
- Максимальная сумма – 250 000 долларов США.
- Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный или счет вклада «До востребования».
Дополнительное преимущество депозита – возможность досрочного расторжения договора вклада без потери процентов с 301-го дня. По окончании срока предусмотрена автоматическая пролонгация на условиях вклада «Высокий доход» из базовой линейки Банка.
Моментальная карта Visa Quick Welcome предоставляется вкладчику при обращении в офис Банка ЗЕНИТ в рамках специального тарифа, предусматривающего отсутствие комиссии за обслуживание карты, а также возможность получения наиболее востребованных клиентами привилегий в виде кэшбэка в размере 1% на все покупки и ежемесячного начисления процентов на остаток средств на карточном счете в размере 5% годовых (на сумму до 500 тыс. руб., на сумму превышения - 3 % годовых).
Более подробно с условиями вклада можно ознакомиться на сайте Банка.
Источник: Банк ЗЕНИТ, Москва, 07 июня 2018 г.
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