Банка Хоум Кредит запускает новый вклад «Накопительный счёт»Банк «Хоум Кредит» вклады условия по вкладам
С 22 февраля 2017 года Банк Хоум Кредит предлагает клиентам открыть новый рублёвый вклад — «Накопительный счёт».
Условия по вкладу следующие:
- Процентная ставка по вкладу (% годовых) - 5,5%.
- Срок — 2 месяца.
- Первый взнос - 1 000 руб.
- Минимальная сумма пополнения – 1 000 рублей
- Пополнение возможно в течении всего срока.
- Частичное снятие - допускается.
- Ставка при досрочном снятии (% годовых) - 5,5%.
- Вклад можно открыть в отделении или в интернет-банке.
Накопительный счет можно пополнять в течение всего срока действия вклада на сумму от 1000 рублей, а при необходимости клиент может снять со вклада часть денег или забрать весь вклад досрочно и на доходность это не повлияет.
Директор департамента по развитию продуктов и услуг Банка Хоум Кредит Павел Беляев сообщил, что:.
«Вклад «Накопительный счет» подойдет клиентам, которые привыкли гибко управлять деньгами. Его очень легко открыть — минимальная сумма вклада всего 1000 рублей. При этом вклад можно продлевать и пополнять на любую сумму. А если клиенту срочно понадобилось снять часть денег или забрать вклад целиком, то проценты он не потеряет — это удобно и выгодно»
Источник: Банка Хоум Кредит, 21.02.2018
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