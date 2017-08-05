Банка «Приморье» предложил клиентам самим выбрать дизайн новых карт «МИР-Maestro»



Банк «Приморье» предлагает голосовать за дизайн новых карт банка - «МИР-Maestro».

Банк «Приморье» решил обновить вид пластиковых карт национальной платёжной системы и предложил клиентам для голосования девять вариантов дизайна будущей карты Банка «МИР-Maestro». Клиенты сами выберут дизайн, который в дальнейшем будет использоваться на кобейджинговых картах.

Голосование проходит в профилях Банка в социальных сетях Facebook, Instagram, Вконтакте и Одноклассниках. Необходимо оставить комментарий с номером понравившегося макета под постом с конкурсом. Банк «Приморье» предлагает следующие варианты для голосования:

дизайн новых карт Банка «Приморье» (1003037 bytes)
дизайн новых карт Банка «Приморье»


Карты МИР-Maestro, это бренд, принадлежащий MasterCard.

На одной карте Банка «Приморье» будут размещены сразу два платёжных приложения, в связи с чем держатели карт смогут пользоваться в России картой системы МИР, а за рубежом — картой с системой Maestro.

Источник: Банк «Приморье», 04.08.2017



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