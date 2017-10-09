Бинбанк запустил новый вклад с повышенной процентной ставкой



Бинбанк запустил новый вклад «Хит сезона» со ставкой 8,5% годовых. Вклад «Хит сезона» позволяет не только получить высокий доход, но и в случае необходимости снять средства досрочно на выгодных условиях. При досрочном снятии проценты выплачиваются по льготной ставке 5% исходя из срока, в течение которого средства находились на счёте.

Условия по оформлению вклада следующие:
  • Вклад открывается в рублях.
  • Срок вклада - пять месяцев (150 дней).
  • Минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей.
  • Максимальная сумма вклада - не должна превышать 30 миллионов рублей.
  • Процентная ставка 8,5% годовых является фиксированной на весь срок действия вклада.
  • Пополнение - в течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада.
  • Ограничений по минимальной сумме дополнительных взносов нет.
  • Периодичность выплаты процентов – в конце срока вклада.
  • Частичное досрочное снятие - не предусмотрено.

Более подробную информацию по вкладу «Хит сезона» можно уточнить на сайте банка в разделе «Вклады»

Источник: Бинбанк , 05.10.17




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