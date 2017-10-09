Бинбанк запустил новый вклад с повышенной процентной ставкой

Бинбанк запустил новый вклад с повышенной процентной ставкойБИНБАНК вклады процентная ставка условия по вкладам
Бинбанк запустил новый вклад «Хит сезона» со ставкой 8,5% годовых. Вклад «Хит сезона» позволяет не только получить высокий доход, но и в случае необходимости снять средства досрочно на выгодных условиях. При досрочном снятии проценты выплачиваются по льготной ставке 5% исходя из срока, в течение которого средства находились на счёте.
Условия по оформлению вклада следующие:
- Вклад открывается в рублях.
- Срок вклада - пять месяцев (150 дней).
- Минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей.
- Максимальная сумма вклада - не должна превышать 30 миллионов рублей.
- Процентная ставка 8,5% годовых является фиксированной на весь срок действия вклада.
- Пополнение - в течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада.
- Ограничений по минимальной сумме дополнительных взносов нет.
- Периодичность выплаты процентов – в конце срока вклада.
- Частичное досрочное снятие - не предусмотрено.
Более подробную информацию по вкладу «Хит сезона» можно уточнить на сайте банка в разделе «Вклады»
Источник: Бинбанк , 05.10.17
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