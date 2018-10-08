БыстроБанк повысил ставку по вкладу «Золотая осень» до 7,5% годовых



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С 8 октября 2018 года изменяются условия по вкладу «Золотая осень». При заключении договора на срок 181-270 дней ставка составит 6,7% годовых, на 271-546 дней - 7% годовых, на 547-731 день - 7,5% годовых.

Основные условия вклада

  • Срок

    • 181-270 дней
    • 271-546 дней
    • 547-731 день


  • Ставка

    • 6,7% годовых
    • 7,0% годовых
    • 7,5% годовых


  • Минимальная сумма: 100 000 рублей
  • Выплата процентов: В конце срока
  • Пополнение: Не предусмотрено
  • Частичное снятие без изменения процентной ставки: Не предусмотрено
  • Ставка при досрочном закрытии или снятии части вклада: Ставка «До востребования»
  • Пролонгация:     По ставке «До востребования»
  • Документы:     Паспорт; ИНН (желательно)


С подробными условиями вклада можно ознакомиться на странице официального сайта банка срочный вклад «Золотая осень».



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