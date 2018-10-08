БыстроБанк повысил ставку по вкладу «Золотая осень» до 7,5% годовых

БыстроБанк повысил ставку по вкладу «Золотая осень» до 7,5% годовыхБыстроБанк вклады
С 8 октября 2018 года изменяются условия по вкладу «Золотая осень». При заключении договора на срок 181-270 дней ставка составит 6,7% годовых, на 271-546 дней - 7% годовых, на 547-731 день - 7,5% годовых.
Основные условия вклада
- Срок
- 181-270 дней
- 271-546 дней
- 547-731 день
- 181-270 дней
- Ставка
- 6,7% годовых
- 7,0% годовых
- 7,5% годовых
- 6,7% годовых
- Минимальная сумма: 100 000 рублей
- Выплата процентов: В конце срока
- Пополнение: Не предусмотрено
- Частичное снятие без изменения процентной ставки: Не предусмотрено
- Ставка при досрочном закрытии или снятии части вклада: Ставка «До востребования»
- Пролонгация: По ставке «До востребования»
- Документы: Паспорт; ИНН (желательно)
С подробными условиями вклада можно ознакомиться на странице официального сайта банка срочный вклад «Золотая осень».
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