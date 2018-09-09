БыстроБанк предлагает новый вклад «Золотая осень»



БыстроБанк представляет новый сезонный вклад «Золотая осень». Основные условия сезонного вклада:
  • Срок вклада - 181-270 дней и 271-365 дней
  • При заключении договора на открытия вклада на срок 181-270 дней – процентная ставка составит 6,7% годовых, на срок 271-365 дней - 7% годовых.
  • Минимальная сумма вклада 100 000 рублей.
  • Выплата процентов - в конце срока.
  • Пополнение вклада- не предусмотрено.
  • Частичное снятие - не предусмотрено.

С подробными условиями вклада можно ознакомиться на странице Срочный вклад «Золотая осень» сайта БыстроБанка.

Источник: БыстроБанк, 06.09.2018




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