БыстроБанк предлагает новый вклад «Золотая осень»БыстроБанк вклады условия по вкладам
БыстроБанк представляет новый сезонный вклад «Золотая осень». Основные условия сезонного вклада:
- Срок вклада - 181-270 дней и 271-365 дней
- При заключении договора на открытия вклада на срок 181-270 дней – процентная ставка составит 6,7% годовых, на срок 271-365 дней - 7% годовых.
- Минимальная сумма вклада 100 000 рублей.
- Выплата процентов - в конце срока.
- Пополнение вклада- не предусмотрено.
- Частичное снятие - не предусмотрено.
С подробными условиями вклада можно ознакомиться на странице Срочный вклад «Золотая осень» сайта БыстроБанка.
Источник: БыстроБанк, 06.09.2018
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