C 8 апреля 2021 МИнБанк повышает ставки по рублевым вкладам

C 8 апреля 2021 МИнБанк повышает ставки по рублевым вкладамДепозиты вклады Московский Индустриальный банк
ПАО «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») запускает новую акцию «Достойное предложение», в рамках которой повышает ставки по базовой линейке вкладов.
МИнБанк с 8 апреля по 30 апреля 2021 года повышает ставки по двум вкладам: «Универсальный кошелек» и «Накопительный».
Наибольший доход можно получить по депозиту «Накопительный». Вкладчики МИнБанка могут получить вознаграждение до 4,7% годовых, при условии размещения денежных средств на срок от 540 до 730 дней. Минимальная сумма вклада – от 10 000 руб. с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью пополнения, которая прекращается за 30 дней до окончания срока действия договора.
Минимальная сумма депозита «Универсальный кошелёк» составляет всего 1 000 руб. для пенсионеров и ветеранов (10 000 руб. — для остальных категорий клиентов). В период проведения акции вкладчики могут получить вознаграждение по депозиту до 4,05% годовых, при условии размещения денежных средств на срок от 366 до 730 дней. По вкладу предусмотрена ежемесячная капитализация процентов, расходные операции в пределах неснижаемого остатка и пополнение.
Принять участие в акции «Достойное предложение» могут новые и действующие клиенты МИнБанка, открыв вклад в любом офисе банка.
«В преддверии майских праздников и сезона отпусков МИнБанк дарит возможность клиентам открыть вклад на специальных условиях. Оформление депозита в апреле позволит зафиксировать выгодную ставку на длительный срок — до 730 дней. При этом продуктовая линейка банка позволяет подобрать оптимальный вариант для размещения средств с возможностью выбора дополнительных опций, таких как капитализация, частичное снятие и/или пополнение», — комментирует директор Департамента розничных продуктов и цифрового бизнеса Роман Жуков.
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