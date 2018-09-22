Чувашкредитпромбанк предлагает воспитателям и учителям дарить к празднику подарочную карту.Чувашкредитпромбанк банковская карта условия по карте
Близятся праздники: 27 сентября – день воспитателя, 5 октября – день учителя. Родители уже начинают обсуждать варианты подарков. Чувашкредитпромбанк предлагает выбрать предоплаченную карту!
Деньги – это один из лучших подарков, но дарить их в конверте, тем более человеку, который работает с детьми, как-то неловко. Хорошая альтернатива наличным – предоплаченная (или подарочная) карта в красивом конверте. Она является неименной, поэтому выдаётся сразу при обращении, её стоимость – всего 100 рублей. Лимит по карте – от 500 до 15 000 рублей.
Предоплаченная карта - это банковская карта, на которую уже зачислены деньги в соответствии с выбранным лимитом.
Номинал карты вы выбираете сами: подарочную карту можно пополнить на любую сумму от 500 до 15000 рублей, причём пополнять карту можно неограниченное количество раз. Таким образом, после того, как ваш подарок будет израсходован, обладатель карты сможет использовать её и дальше.
Предоплаченная карта подходит для оплаты покупок и услуг в офлайн и онлайн-магазинах по всей России. В отличие от подарочного сертификата предоплаченная карта дарит своему владельцу свободу исполнения желаний. Сумма на карте может быть потрачена в самых разных торговых точках и сетях, хоть в продуктовом магазине, хоть в фитнес-центре, хоть в книжном.
Единственное «но» такой карты – с неё нельзя снять наличные, как нельзя и перевести деньги на другую карту или счёт.
Исходя из вышесказанного Чувашкредитпромбанком предлагаются следующие преимущества по предоплаченной карте :
- действие карты не ограничивается одним магазином,
- принимается по всей России,
- подходит для совершения покупок и платежей в Интернете,
- выдаётся сразу при обращении,
- не требуется никаких документов при оформлении,
- бесплатное обслуживание,
- номинал – до 15 000 рублей,
- карту можно пополнять.
Приобрести предоплаченные карты вы можете в любом офисе Чувашкредитпромбанка, а дополнительную информацию о карте можно уточнить по тел.: (8352) 309-349.
Источник: Чувашкредитпромбанк, 20 сентября 2018 года
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