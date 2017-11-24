Денежные переводы BLIZKO теперь доступны в странах Европы, Непале и Монголии



Платёжная система BLIZKO Связь-Банка начала сотрудничество с европейской финансовой компанией Mayzus Financial Services Ltd. (Великобритания).
Благодаря новому партнёру, денежные переводы BLIZKO и почтовые переводы «ФорсажBLIZKO» стали доступны в таких европейских странах как:
  • Австрия и Венгрия,
  • Дания и Германия,
  • Италия и Польша,
  • Словакия и Швеция
  • Франция.
Кроме того, переводы BLIZKO стали доступными в Непале и Монголии.

Это сотрудничество увеличило сеть обслуживания Платёжной системы BLIZKO на 1381 пункт. На сегодняшний день Платёжная система BLIZKO обладает сетью пунктов обслуживания клиентов, насчитывающей более 36 000 отделений в России (включая отделения Почты России), странах ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: ПАО АКБ «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка), 23 ноября 2017




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