Денежные переводы BLIZKO теперь доступны в странах Европы, Непале и Монголии

Денежные переводы BLIZKO теперь доступны в странах Европы, Непале и МонголииBLIZKO (БЛИЗКО) Связь-Банк денежные переводы
Платёжная система BLIZKO Связь-Банка начала сотрудничество с европейской финансовой компанией Mayzus Financial Services Ltd. (Великобритания).
Благодаря новому партнёру, денежные переводы BLIZKO и почтовые переводы «ФорсажBLIZKO» стали доступны в таких европейских странах как:
- Австрия и Венгрия,
- Дания и Германия,
- Италия и Польша,
- Словакия и Швеция
- Франция.
Это сотрудничество увеличило сеть обслуживания Платёжной системы BLIZKO на 1381 пункт. На сегодняшний день Платёжная система BLIZKO обладает сетью пунктов обслуживания клиентов, насчитывающей более 36 000 отделений в России (включая отделения Почты России), странах ближнего и дальнего зарубежья.
Источник: ПАО АКБ «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка), 23 ноября 2017
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