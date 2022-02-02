До 7,0% годовых на остаток по карте "МИР пенсионная"



Уважаемые клиенты,

с 1 февраля 2022 года увеличена процентная ставка на остаток по карте «МИР пенсионная».

Переводите пенсию в Таврический Банк и получайте 7,0% годовых без обязательных требований к сумме минимального и максимального остатка.

Заявление о зачислении пенсии в Банк можно оформить в любом офисе. Вам потребуется паспорт, СНИЛС и пенсионное удостоверение. Банк самостоятельно направит ваше заявление в Пенсионный Фонд, после чего пенсия будет поступать на карту Банка.

У карты бесплатный выпуск и обслуживание, а также бесплатное SMS-информирование.

Ознакомиться с новым тарифом вы можете здесь.

Денежные средства физических лиц, находящиеся во вкладах и на счетах в Банке, в том числе на счетах, используемых для расчетов по банковским картам, застрахованы.




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