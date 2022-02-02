До 7,0% годовых на остаток по карте "МИР пенсионная"пенсионный вклад карта "МИР" Банк «Таврический» пенсионная карта
Уважаемые клиенты,
с 1 февраля 2022 года увеличена процентная ставка на остаток по карте «МИР пенсионная».
Переводите пенсию в Таврический Банк и получайте 7,0% годовых без обязательных требований к сумме минимального и максимального остатка.
Заявление о зачислении пенсии в Банк можно оформить в любом офисе. Вам потребуется паспорт, СНИЛС и пенсионное удостоверение. Банк самостоятельно направит ваше заявление в Пенсионный Фонд, после чего пенсия будет поступать на карту Банка.
У карты бесплатный выпуск и обслуживание, а также бесплатное SMS-информирование.
Ознакомиться с новым тарифом вы можете здесь.
Денежные средства физических лиц, находящиеся во вкладах и на счетах в Банке, в том числе на счетах, используемых для расчетов по банковским картам, застрахованы.
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