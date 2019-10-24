Эксперт Банк обновил условия вклада «Ежемесячный доход»АО "ЭКСПЕРТ БАНК" вклады депозит
Получите честные 7% годовых с ежемесячной выплатой процентов!
АО «Эксперт Банк» с 21 октября 2019 года внес изменения в депозит для бизнеса «Ежемесячный доход» на короткие сроки с ежемесячной выплатой процентов и капитализацией.
Ваша доходность, в зависимости от срока размещения, составит:
181 день - 7,0% годовых
91 день - 6,5% годовых
31 день - 6,0% годовых
Основные условия вклада:
- % ставка по депозиту - до 7%
- Выплаты - Ежемесячно и при закрытии и/или перезаключении договора депозита с причислением процентов к сумме депозита..
- Пополнение - Любыми суммами
- Частичное Снятие - При досрочном востребовании депозита (части депозита) проценты пересчитываются по ставке 0,001% и причисляются к сумме депозита, договор депозита расторгается.
- Снятие без Потери % - не предусмотрено
- Короткие сроки - до 6 мес.
- Сумма депозита - от 100 000 ?
- Капитализация % - Есть
- Срок депозита - 31 день, 91 день, 181 день
- Начисляемые ежемесячно проценты причисляются к сумме депозита, увеличивая общую доходность.
Оставьте заявку на открытие депозита прямо сейчас.
Подробную информацию о депозите можно получить по номеру 8 800 333 30 56.
Ознакомится с условиями Вы можете самостоятельно здесь.
АО «Эксперт Банк» - банк для развития Предпринимателей.
С Уважением,
Команда АО «Эксперт Банк»
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