Эксперт Банк обновил условия вклада «Ежемесячный доход»



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Получите честные 7% годовых с ежемесячной выплатой процентов!

АО «Эксперт Банк» с 21 октября 2019 года внес изменения в депозит для бизнеса «Ежемесячный доход» на короткие сроки с ежемесячной выплатой процентов и капитализацией.
Ваша доходность, в зависимости от срока размещения, составит:
181 день - 7,0% годовых
91 день - 6,5% годовых
31 день - 6,0% годовых

Основные условия вклада:
  • % ставка по депозиту - до 7%
  • Выплаты - Ежемесячно и при закрытии и/или перезаключении договора депозита с причислением процентов к сумме депозита..
  • Пополнение - Любыми суммами
  • Частичное Снятие - При досрочном востребовании депозита (части депозита) проценты пересчитываются по ставке 0,001% и причисляются к сумме депозита, договор депозита расторгается.
  • Снятие без Потери %     - не предусмотрено
  • Короткие сроки - до 6 мес.
  • Сумма депозита - от 100 000 ?
  • Капитализация % - Есть
  • Срок депозита - 31 день, 91 день, 181 день
  • Начисляемые ежемесячно проценты причисляются к сумме депозита, увеличивая общую доходность.


Оставьте заявку на открытие депозита прямо сейчас.
Подробную информацию о депозите можно получить по номеру 8 800 333 30 56.
Ознакомится с условиями Вы можете самостоятельно здесь.

АО «Эксперт Банк» - банк для развития Предпринимателей.

С Уважением,
Команда АО «Эксперт Банк»



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