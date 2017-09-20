Эксперт Банк запустил новый вклад "ДЛЯ СВОИХ +"



АО "Эксперт Банк" ввёл новый вклад для своих Клиентов - "Для своих +" с минимальной суммой всего от 1 000 рублей.

Банк предлагает следующие сроки и процентные ставки по вкладу:

№№Срок вкладаПроцентная ставка (%)
1.180 дней8,0
2.270 дней8,25
3.1 год+1 день8,5

Дополнительные условия по вкладу:
  • Расходные операции - не предусмотрены.
  • Пополнение вклада - не предусмотрено.
  • Выплата процентов - в конце срока вклада (при перезаключении договора на новый срок – проценты могут причисляться к сумме вклада).

Более подробную информацию о вкладе можно узнать в разделе "вклады", посмотрев условия в разделе "хронология" или позвонив в Центр поддержки Клиентов по номеру 8 800 333 3131

Источник: Эксперт Банк, 18 сентября 2017




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