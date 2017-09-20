Эксперт Банк запустил новый вклад "ДЛЯ СВОИХ +"АО "ЭКСПЕРТ БАНК" вклады процентная ставка условия по вкладам
АО "Эксперт Банк" ввёл новый вклад для своих Клиентов - "Для своих +" с минимальной суммой всего от 1 000 рублей.
Банк предлагает следующие сроки и процентные ставки по вкладу:
|№№
|Срок вклада
|Процентная ставка (%)
|1.
|180 дней
|8,0
|2.
|270 дней
|8,25
|3.
|1 год+1 день
|8,5
Дополнительные условия по вкладу:
- Расходные операции - не предусмотрены.
- Пополнение вклада - не предусмотрено.
- Выплата процентов - в конце срока вклада (при перезаключении договора на новый срок – проценты могут причисляться к сумме вклада).
Более подробную информацию о вкладе можно узнать в разделе "вклады", посмотрев условия в разделе "хронология" или позвонив в Центр поддержки Клиентов по номеру 8 800 333 3131
Источник: Эксперт Банк, 18 сентября 2017
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