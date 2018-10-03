Эксперт Банк запустил вклад "Надежный"АО "ЭКСПЕРТ БАНК" вклады
АО "Эксперт Банк" со 2-го октября 2018 запустил новый вклад "Надежный"!
Эксперт Банк
Эксперт Банк
Данный продукт в линейке вкладов банка для физических лиц предусматривает не только повышенные ставки (7,3% годовых на срок 1 год + 1 день, 7,6% годовых на 540 дней), но так же ежемесячную выплату процентов с причислением к сумме вклада и возможность частичного снятия выплаченных процентов.
Вклад "Надежный" доступен к открытию от 50 000 рублей.
Условия по вкладу Надежный
- Сроки Вклада: 1 год + 1 день, 540 дней
- Валюта вклада: Рубли РФ
- Пополнение вклада: Не предусмотрено
- Минимальная сумма вклада: 50 000 рублей
- Процентная ставка (1 год + 1 день): 7,3%
- Процентная ставка (540 дней): 7,6%
- Выплата процентов: Ежемесячно, в последний день месяца и при закрытии либо перезаключении вклада на счет вклада причислением к сумме вклада.
- Частичное снятие: Возможно в течение всего Срока действия вклада размере не более суммы выплаченных на процентов. При досрочном востребовании вклада (части вклада, превышающей сумму выплаченных на счет процентов), проценты, начисленные за весь срок действия договора, пересчитываются по ставке в зависимости от количества дней, прошедших с даты заключения/перезаключения договора вклада, договор вклада расторгается.
- Перезаключение договора: Да, автоматически на условиях, действующих на дату перезаключения
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