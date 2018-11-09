Энергомашбанк предлагает открыть сезонный вклад «Волшебные проценты»



С 9 ноября 2018 года Энергомашбанк начинает приём средств физических лиц на традиционный сезонный вклад в рублях «Волшебные проценты».

Максимальная процентная ставка по вкладу «Волшебные проценты» составляет 7,85% «годовых».
При размещении суммы от 50000 до 500000 рублей на 367 дней процентная ставка составит 7,3%, на 540 – 7,4%, на 740 дней – 7,7% годовых.
При открытии вклада свыше 500000 рублей на аналогичные периоды клиенты получат доходность 7,5%; 7,65%; 7,85% годовых соответственно.

Вклад открывается в офисах или через Интернет-Банк Energoline на фиксированные сроки. «Волшебные проценты» - зарегистрированный товарный знак (свидетельство №473924).

Основные условия по вкладу:
  • Максимальная процентная ставка по вкладу - 7,85% «годовых».
  • Минимальный первоначальный взнос (RUR) – 50 000.
  • Минимальная сумма пополнения (RUR) - 5 000.
  • Фиксированные сроки по вкладу (дней) - 367,540,740.
  • Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада.

Пополнение вклада прекращается в следующие сроки:
  • за 60 дней до окончания - при сроке вклада на 367 дней,
  • за 180 дней до окончания – при размещении вклада на 540 дней,
  • за 360 дней до окончания – если срок вклада 740 дней.

Заместитель Генерального Директора – Председателя Правления ПАО «Энергомашбанк» Татьяна Ежова о сезонном предложении говорит следующее:
«Энергомашбанк, один из первых коммерческих банков России, особенно ценит преемственность традиций. В канун своего 30-летия мы запускаем сезонное предложение – вклад «Волшебные проценты», который уже несколько лет пользуется особой популярностью петербуржцев. Привлекательная процентная ставка станет приятным подарком к Новому году и позволит получить дополнительный доход, а возможность пополнения вклада как онлайн, так и в офисах банка даст возможность увеличить накопления».
Ознакомиться со всеми условиями по вкладу можно на сайте Банка.

Источник: Энергомашбанк, 09.11.2018




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