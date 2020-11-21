Энергомашбанк улучшил условия по вкладу «Волшебные проценты»Депозиты вклады Энергомашбанк
С 20.11.2020 Энергомашбанк улучшил условия по традиционному сезонному вкладу для физических лиц «Волшебные проценты». Максимальная процентная ставка составляет 5,7% годовых.
Вклад открывается в рублях на фиксированные сроки 367 и 548 дней в сумме от 30000 рублей. При размещении на 367 дней процентная ставка составит 5,7% годовых, на 548 дней - 5,6% годовых.
Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада. Прием дополнительных денежных средств, расходные операции по вкладу и пролонгация не предусмотрены. При расторжении договора по требованию вкладчика до окончания срока проценты начисляются по ставке вклада «До востребования». Ознакомиться со всеми условиями по вкладу можно на сайте Банка.
Вклад «Волшебные проценты» можно оформить во всех офисах ПАО «Энергомашбанк» в Санкт-Петербурге всем категориям вкладчиков.
Вклады застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
«Волшебные проценты» - зарегистрированный товарный знак, свидетельство №473924.
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