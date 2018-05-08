Энергомашбанк ввёл сезонный вклад «Победа»



В ПАО «Энергомашбанк» начал действовать традиционный сезонный вклад «Победа». Вклад принимается с 2 мая 2018 года до даты объявления Банком решения об изменении условий или прекращении приёма денежных средств.

Условия по вкладу «Победа»:
  • Валюта вклада – рубли РФ;
  • Минимальная сумма - 30 000 рублей;
  • Срок вклада - 181 или 367 дней;
  • Возможность пополнения от 1 000 руб.;
  • Выплата процентов - в конце срока;
  • Частичное снятие денежных средств - не предусмотрено;
  • Выплата процентов - по окончании срока депозита.
  • Вклад открывается в офисах Энергомашбанка или в интернет-банке.

Процентная ставка по вкладу зависит от срока размещения и способа оформления вклада:

Срок вклада, дни     Процентная ставка (%)Процентная ставка (%)
при условии онлайн-оформления
1816,00%6,30%
3676,70%6,70%

Дополнительные взносы Возможны в режиме онлайн или в офисах банка. Приём дополнительных денежных средств осуществляется в течение первых 60 дней со дня открытия вклада сроком на 181 день и в течение первых 120 дней при заключении договора на 367 дней.

Все вклады застрахованы: ПАО «Энергомашбанк» включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов под номером 640.

Источник: Энергомашбанк, 07.05.2018



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