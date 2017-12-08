Энергомашбанк запустил сезонный вклад

Энергомашбанк запустил сезонный вкладЭнергомашбанк вклады процентная ставка условия по вкладам
С 04 декабря 2017 года Энергомашбанк принимает средства физических лиц в сезонный вклад «Волшебные проценты».
Процентная ставка по вкладу устанавливается в зависимости от срока заключения договора на сбережения:
- 6,8% годовых - на 181 дней,
- 6,5% годовых - на 91 день,
- 5,5%годовых - на 61 день.
Основные условия по традиционному вкладу «Волшебные проценты» следующие:
- Валюта вклада – рубли РФ,
- Минимальная сумма открытия депозита — 30 000 рублей.
- Допускается внесение дополнительных денежных средств - от 1000 рублей.
- Пополнение прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада.
- Частичное снятие и пролонгация не предусмотрены.
- Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада.
Сезонный вклад «Волшебные проценты» можно открыть в любом отделении Энергомашбанка .
Источник: Энергомашбанк, 07.12.2017
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