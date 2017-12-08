Энергомашбанк запустил сезонный вклад



С 04 декабря 2017 года Энергомашбанк принимает средства физических лиц в сезонный вклад «Волшебные проценты».

Процентная ставка по вкладу устанавливается в зависимости от срока заключения договора на сбережения:
  • 6,8% годовых - на 181 дней,
  • 6,5% годовых - на 91 день,
  • 5,5%годовых - на 61 день.

Основные условия по традиционному вкладу «Волшебные проценты» следующие:
  • Валюта вклада – рубли РФ,
  • Минимальная сумма открытия депозита — 30 000 рублей.
  • Допускается внесение дополнительных денежных средств - от 1000 рублей.
  • Пополнение прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада.
  • Частичное снятие и пролонгация не предусмотрены.
  • Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада.

Сезонный вклад «Волшебные проценты» можно открыть в любом отделении Энергомашбанка .


Источник: Энергомашбанк, 07.12.2017



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