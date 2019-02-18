«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» меняет правила резмещения депозитов для предпринимателей



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ЭНЕРГОТРАНСБАНК
С 18 февраля 2019 года будет действовать новая редакция Правил размещения денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в депозиты КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

Ознакомиться со ставками депозитов, способами их открытия и Правилами можно на сайте Банка в разделе «Корпоративным клиентам — Депозиты».


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