«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» меняет правила резмещения депозитов для предпринимателей

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» меняет правила резмещения депозитов для предпринимателейЭнерготрансбанк депозит
С 18 февраля 2019 года будет действовать новая редакция Правил размещения денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в депозиты КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
ЭНЕРГОТРАНСБАНК
ЭНЕРГОТРАНСБАНК
Ознакомиться со ставками депозитов, способами их открытия и Правилами можно на сайте Банка в разделе «Корпоративным клиентам — Депозиты».
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