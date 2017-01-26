Газпромбанк подключился к новой программе льготного кредитования АПК

Газпромбанк подключился к новой программе льготного кредитования АПКГазпромбанк кредиты
Газпромбанк заключил с Министерством сельского хозяйства РФ соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК и сельского хозяйства.
Новый механизм льготного кредитования аграриев предусматривает прямое перечисление субсидий уполномоченным банкам с целью компенсации недополученных доходов при кредитовании предприятий отрасли, что позволяет уполномоченным банкам выдавать займы сельхозпроизводителям по ставке не выше 5% годовых и существенно упрощает процесс получения государственной поддержки.
Первый Вице-Президент Газпромбанка Александр Казначеев о поддержке предприятий АПК отметил следующее:
«При поддержке Газпромбанка успешно реализуются проекты в области свиноводства, птицеводства, производства молока, переработки и логистики сельскохозяйственной продукции. Банк уделяет самое пристальное внимание развитию одного из наиболее перспективных секторов национальной экономики. Уверены, что новый механизм льготного кредитования послужит стимулом для дальнейшего опережающего развития отрасли и будет способствовать росту инвестиций в агропромышленный комплекс»Портфель кредитов за 2016 год, предоставленных Газпромбанком предприятиям агропромышленного комплекса, составляет более 160 млрд рублей.
Источник: Газпромбанк, 25 января 2017 года
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