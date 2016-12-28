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Газпромбанк снизил процентные ставки по потребительскому и автокредитованию

28.12.16

Газпромбанк снизил процентные ставки по потребительскому и автокредитованию.

Снижение процентных ставок произошло по всем программам потребительского кредитования. Минимальные процентные ставки потребительского кредитования (по базовой программе) теперь составляют:
  • по программе «Потребительский кредит +» - 12,25%, при наличии залога – 11,75%.
  • по рефинансированию потребительских кредитов сторонних банков - 12,25%, при наличии залога имеющейся в собственности недвижимости – 11,75%.
  • по спецпрограмме потребительского кредитования пенсионеров НПФ «Газфонд» - 13%,
  • по программе военнослужащих-участников НИС (накопительно-ипотечная система) – 13,25%.

Процентные ставки были также снижены по базовой программе автокредитования. Минимальная процентная ставка – 12,75%.

Заполнить заявление-анкету на кредит можно на сайте Газпромбанка.

Подробные условия кредитования можно узнать в офисах Газпромбанка и по телефону 8 (800) 100-07-01, короткий номер ✱0701 (для абонентов МТС, Билайн, Мегафон).


Источник: Газпромбанк, Москва, 27 декабря 2016 г.




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 Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.





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