|
|
О проекте
|
Газпромбанк снизил процентные ставки по потребительскому и автокредитованию28.12.16 Газпромбанк автокредиты кредиты потребительские кредиты процентная ставка
Газпромбанк снизил процентные ставки по потребительскому и автокредитованию.
Снижение процентных ставок произошло по всем программам потребительского кредитования. Минимальные процентные ставки потребительского кредитования (по базовой программе) теперь составляют:
Процентные ставки были также снижены по базовой программе автокредитования. Минимальная процентная ставка – 12,75%.
Заполнить заявление-анкету на кредит можно на сайте Газпромбанка.
Подробные условия кредитования можно узнать в офисах Газпромбанка и по телефону 8 (800) 100-07-01, короткий номер ✱0701 (для абонентов МТС, Билайн, Мегафон).
Источник: Газпромбанк, Москва, 27 декабря 2016 г.
Материалы по теме
Последние новости
|
Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
Последние новости на сегодняПоложена ли компенсация по вкладам моих родителей и какова сумма старого вклада на данный год? 16.12.16
ЮниКредит Банк продолжит в 2017 году выдачу кредитов по программе льготного автокредитования с государственной поддержкой 28.12.16
Интересное на сайте
|
Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.
Копирование и перепечатка статей без согласия автора запрещена.
Авторские права защищены законом. Copyright © Официальный сайт Банкирша.com .2016
|bankirsha.com