Инфляция в ноябре ускорилась в большинстве регионов

Инфляция в ноябре ускорилась в большинстве регионовБанк России уровень инфляции
Годовая инфляция в ноябре находилась в диапазоне от 4,5% в Чукотском автономном округе до 12,2% в Республике Дагестан.
В большинстве регионов в ноябре ускорился рост цен на непродовольственные товары, в основном за счет подорожания моторного топлива и легковых автомобилей. Быстрее, чем месяцем ранее, дорожали услуги. В сфере зарубежного туризма это было связано с активизацией спроса на поездки в Турцию и ОАЭ в период новогодних праздников в условиях сохраняющихся ограничений на поездки по многим популярным туристическим направлениям.
Годовой прирост цен на продовольственные товары в ноябре в целом немного замедлился, в зависимости от региона — по-разному. Основной вклад в замедление вносило уменьшение темпов подорожания овощей из-за смещения сезонности. Традиционно тепличные огурцы и помидоры заменяют продукцию открытого грунта в ноябре, но в этом году из-за холодной погоды это произошло уже в октябре.
На Дальнем Востоке в ценах овощей слабее проявились общестрановые дезинфляционные факторы, здесь ускорение инфляции было наибольшим. На Северном Кавказе, напротив, наблюдалось замедление инфляции. В регионах этого округа вклад снижения годового прироста цен на продукты питания был значительнее из-за более высокой доли продовольствия в структуре расходов населения.
Подробнее об инфляции в регионах можно узнать в опубликованных на сайте Банка России информационно-аналитических материалах.
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