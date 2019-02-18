Информация о прекращении работы с платежной системой «Золотая Корона»Банк «Приморье» Золотая корона денежные переводы
Вниманию клиентов! C 18 февраля 2019 в офисах Банка «Приморье» прекращает действие сервис «Золотая корона — Денежные переводы».
Банк Приморье
Банк Приморье
Банк «Приморье» рад предложить клиентам большой выбор других способов осуществления денежных переводов как по России, так и за рубеж (в том числе в национальных валютах разных стран):
- банковские переводы со счета и без открытия счета (в рублях и иностранной валюте);
- через системы дистанционного обслуживания Интернет-банк, Мобильный банк;
- в банкоматах и терминалах банка.
Для отправки перевода или получения перевода без открытия счета Клиент заполняет заявление на бланке установленной формы. При этом в заявлении на перевод иностранной валюты (либо в заявлении на получение иностранной валюты) физическое лицо указывает цель операции. При отправке перевода необходимо учитывать, что все переводы, осуществляемые физическими лицами,не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью.
Операции физических лиц -резидентов и нерезидентов, совершаемые в иностранной валюте без открытия счета в сумме,не превышающей 5000 долларов США (либо эквивалента в другой валюте), проводятся без предоставления в Банк обосновывающих документов. При осуществлении операции Банк вправе запросить у Клиента любые документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ для проведения расчетных операций.
Банк имеет право производить платежи Клиента через корреспондентскую сеть Банка без предварительного согласования с клиентом маршрута платежа, с уведомлением о возможности возникновения комиссии банков-корреспондентов и банков-посредников
Напомним также, что на сайте Банка «Приморье» можно воспользоваться калькулятором денежных переводов. Он позволит рассчитать комиссию, начисляемую по видам денежных переводов, подходящих под заданные параметры, а также выбрать наиболее подходящий вид денежных переводов.
На все вопросы ответят специалисты Контакт-центра Банка «Приморье» по тел: +7(423)2400–300 и 8-800-200-20-86 (звонок по России бесплатный).
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