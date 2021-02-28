Ипотека на квартиры в новостройках Кургана доступна от 4,7% годовых

Ипотека на квартиры в новостройках Кургана доступна от 4,7% годовыхИпотека Сбербанк
Сбербанк аккредитовал в Кургане все строящиеся дома, и теперь квартиры в них можно приобрести в ипотеку по льготной программе «Господдержка-2020». Ставка для семей с детьми по этой программе может составить от 4,7% годовых. Первыми прошли аккредитацию ЖК «Солнце Парк» на бульваре Солнечном, ЖК «Резиденция» на пересечении улиц Коли Мяготина и Савельева, ЖК «Династия» на улице Климова и ЖК «Космос» в Заозёрном.
В рамках программы можно приобрести готовое или строящееся жильё от застройщика. Предложения доступны по новым квартирам от бюджетных вариантов и до премиум-класса в разных районах Кургана
Станислав Зольников
Управляющий Курганским отделением ПАО Сбербанк
Вариантов подать заявку на ипотеку тоже несколько: через портал ДомКлик — не выходя из дома, в офисах партнёров Сбербанка — агентствах недвижимости или офисах продаж застройщиков, а также в офисах Сбербанка. Можно использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса, вне зависимости от возраста ребёнка.
При подаче заявки через портал ДомКлик можно получить решение по кредиту за один день, быстро выйти на сделку, а также воспользоваться дополнительными сервисами — например, сервисом безопасных расчётов или электронной регистрации сделки. Регистрация сделки удалённо позволит сэкономить не только время, но и деньги — при использовании сервиса электронной регистрации одобренная ставка по ипотеке может быть снижена на 0,3%.
Если вы ещё не подобрали недвижимость, можно начать это делать сразу после получения одобрения от банка, когда поймёте максимально одобренную вам сумму кредита.
Важно отметить, что Сбербанк увеличил максимальный срок кредитования по программе ипотеки «Господдержка-2020» на приобретение квартир в новостройках с 20 до 30 лет.
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