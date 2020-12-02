Изменились реквизиты для уплаты налогов

Изменились реквизиты для уплаты налоговДенежные переводы и платежи налоги Консервативный коммерческий банк
Уважаемые клиенты АО Банк «ККБ»!
Обращаем Ваше внимание, что с 01 января 2021 года платежные поручения по платежам в бюджет (налоги, взносы и т.п.) необходимо будет заполнять по новым правилам, в связи с вступающими в силу с 2021 года положениями Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей».
В соответствии с письмами Федерального казначейства от 30.09.2020 № 05-04-09/19667, от 06.10.2020 № 05-04-09/20207 с 1 января 2021 года изменяется порядок указания реквизитов банковских счетов Федерального казначейства в подразделениях расчетной сети Банк России для уплаты налогов. Информация о новых казначейских счетах опубликована в письме ФНС России от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504 «О направлении реквизитов казначейских счетов», а также размещена на официальном сайте Федерального казначейства в разделе: «Документы/система казначейских платежей/казначейские счета».
При заполнении реквизитов платежных поручений, в целях перевода денежных средств на казначейские счета значение идентификационного кода территориального органа Федерального казначейства указывается в реквизите 14 "Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя средств", значение единого казначейского счета, указывается в реквизите 15 - "Номер счета банка получателя средств" платежного поручения, а значение казначейского счета - в реквизите 17 "Номер счета получателя средств".
С 1 января по 30 апреля 2021 года Казначейством России установлен переходный период, во время которого будет одновременное функционирование двух счетов (планируемых к закрытию банковских счетов № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», открытых ТОФК в подразделениях расчетной сети Банк России и вновь открываемых казначейских счетов для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, открытых органам Федерального казначейства).
Просим быть внимательными при заполнении платежных поручений с 1 января 2021г.
Справочно по изменениям с 01.01.2021 реквизитов казначейских счетов в платежных поручениях на перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
Реквизиты заполнения полей платежного поручения (п/п) на перечисление денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации.:
- поле 14 / БИК меняется: БИК Банка получателя средств → БИК территориального органа Федерального казначейства (ТОФК)
- поле 15 / Сч. N меняется: Номер счета банка получателя средств (Не заполняется 0) → Номер счета Управления Федерального казначейства 40102(20 знаков)
- поле 17 / Сч. N меняется: Номер счета получателя средств 40101(20 знаков) → Номер счета получателя средств 03100(20 знаков)
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