Изменились условия по вкладам физлиц в Роскосмосбанке



С 3 августа 2020 года изменяются процентные ставки по вновь открываемым срочным вкладам АО «РОСКОСМОСБАНК» для физических лиц в российских рублях и долларах США.

Максимальная доходность по вкладам, открываемым в российских рублях, составляет:

  • на срок от 101 до 190 дней – 4,20 % годовых;
  • на срок от 191 до 280 дней – 4,60 % годовых;
  • на срок от 281 до 365 дней – 4,30 % годовых.


Максимальная доходность по вкладам, открываемым в долларах США, составляет:

  • на срок от 101 до 190 дней – 0,25 % годовых;
  • на срок от 191 до 280 дней – 0,35 % годовых;
  • на срок от 281 до 365 дней – 0,50 % годовых.


Ознакомиться с условиями вкладов физических лиц можно на сайте банка



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